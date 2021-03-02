Тело дизайнера обнаружили в номере московского отеля

В номере одного из отелей, расположенных на Гостиничной улице в Москве, обнаружено тело 26-летней девушки-дизайнера Юлии Б. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мертвой девушку обнаружили 28 февраля, после того как в полицию обратилась ее подруга Елена З. Она сообщила правоохранителям, что девушка с 26 февраля перестала выходить на связь. Тогда Елена отправилась в гостиницу и через окно номера увидела бездыханное тело Юлии.

Стражи прядка, прибывшие на место происшествия, вскрыли дверь в номер и обнаружили тело девушки, на котором были ссадины и темные пятна. Точную причину ее смерти установят эксперты. Полицейские выясняют все обстоятельства ее кончины.

Отмечается, что Юлия Б. переехала из Владикавказа в Москву, где в 2016 году получила в вузе специальность «Графический дизайн».

В конце февраля стало известно об обнаружении в одной из московских квартир истощенного тела 20-летней писательницы Аделины Шелдон.