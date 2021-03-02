Лукашенко рассказал подробности переговоров с Путиным

В ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи обсуждались все вопросы отношений двух стран. Об этом 2 марта рассказал белорусский лидер в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

По его словам, ревизии подверглись все вопросы. «Их десятки были. Очень многие вопросы», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Как добавил президент Белоруссии, СМИ писали очень много об этой встрече. «К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки», — отметил он. Лукашенко добавил, что лидеры договорились о продолжении обсуждения ряда вопросов на уровне министров, силового блока, министра обороны и госсекретаря.

Политики встретились 22 февраля, встреча шла более шести часов. После переговоров лидеры покатались на горных лыжах и снегоходах на Красной Поляне, после чего продолжили встречу в формате рабочего обеда.

Главы государств отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.