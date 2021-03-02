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Акробат сорвался с высоты в Цирке Никулина

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32-летний акробат Игорь Белый сорвался с высоты в Цирке Никулина в Москве. Об этом сообщает 2 марта телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне во время репетиции в цирке на Цветном бульваре.

Артиста доставили в больницу, медики диагностировали у него перелом предплечья и ушиб поясничного отдела позвоночника.

«По данному факту проводится доследственная проверка по статье УК РФ о нарушении правил охраны труда», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Цирк сейчас готовится к премьере новой программы. Она была запланирована на 6 марта.

Ранее, в 2019 году, во Владивостокском цирке во время представления акробатка сорвалась с высоты.

Во время выполнения очередного трюка акробатка, возможно, допустила ошибку. Ее госпитализировали.

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