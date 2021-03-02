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В России впервые с октября выявили меньше 11 тыс. случаев COVID-19

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Впервые с октября 2020 года суточный прирост пациентов с COVID-19 не превышает 11 тыс., за последние 24 часа у 10 565 человек был обнаружен вирус. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

В Москве зафиксировали большинство случаев — 1277 человек, затем идут Санкт-Петербург (937) и Московская область (617). В Чукотском автономном округе (1) и Республике Тыва (4) наблюдаются наименьшие показатели заболеваемости коронавирусом.

Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка
По новым данным, вакцинация увеличивает эффект нейтрализации вируса антителами в 1000 раз

Кроме того, отмечается, что за сутки число вылечившихся пациентов увеличилось почти до 15 тыс. человек. Всего в России выздоровели 3 838 040 жителей. Общее количество инфицированных достигло 4 268 215.

По данным оперативного штаба, за последние сутки умер 441 пациент с COVID-19, всего в России скончались 86 896 человек с подтвержденным диагнозом.

Ранее в этот день эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что препарат «Гидроксихлорохин» не рекомендуется применять в качестве средства для предупреждения заболевания коронавирусом. Отмечалось, что рекомендация основана на данных, полученных в ходе шести исследований с участием более 6 тыс. человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире. В тот же день вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что о завершении пандемии коронавирусной инфекции будут говорить в 2022 году.

Кроме того, 2 марта вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться у 60% населения страны к августу. По ее словам, все будет зависеть от темпов вакцинации.

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