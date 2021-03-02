Подмосковные врачи спасли мужчину с 90% поражением легких

Врачи Домодедовской центральной городской больницы спасли пациента с 4-й степенью поражения легких. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает пресс-служба подмосковного минздрава.

По данным ведомства, 56-летний мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии с воспалением легких и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. У него диагностировали 90-процентное поражение легочной ткани. Медики незамедлительно направили его в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«За помощью в лечении пациента мы обратились к торакальным хирургам МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, которые установили дренаж для лечения образовавшегося бронхоплеврального свища. Общими усилиями состояние пациента удалось стабилизировать, он пошел на поправку», — рассказал главный врач больницы Андрей Осипов.

Всего, по его словам, мужчина провел в медучреждении 98 дней. На данный момент пациент уже выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение на дому.

19 февраля стало известно, что врачи районной клинической больницы в подмосковном Видном спасли 49-летнюю пациентку с коронавирусной инфекцией и полным поражением легких.