В Карелии возьмутся за развитие агротуризма

Вопросы развития внутреннего туризма Карелии обсудили вице-премьеры Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко с предпринимателями республики.

Один из вопросов в ходе совещания касался развития агротуризма и возможности развивать инфраструктурные объекты.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, сегодня правительство ведет последовательную работу по сокращению барьеров для использования земель сельхозназначения для развития сельского хозяйства и поддержки аграриев.

Так, в первом чтении уже был рассмотрен и поддержан законопроект, который позволит фермерам построить дом для проживания на этих территориях.

В то же время, поправки в законодательство содержат ограничения и параметры по площади объектов, а также не допускают строительство на сельхозугодиях и иных особо ценных землях.

По словам вице-премьера, аналогичную конструкцию необходимо детально проработать для агротуризма, чтобы сельхозземли не превратились в коттеджные поселки.

«Сельхозземли позволяют обеспечить страну необходимым продовольствием и являются источником наращивания агроэкспорта. Поэтому земля, которая является средством производства, не может быть застроена. Задача государства — создать необходимый баланс и правовые механизмы, которые с одной стороны — сохранят земли сельхозназначения, а с другой — создадут условия для развития инфраструктуры, в том числе, достаточной для реализации потенциала агротуризма», — заключила Виктория Абрамченко.