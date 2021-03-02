Меркель поздравила Горбачева с 90-летием

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила экс-президента СССР Михаила Горбачева с его 90-летием. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

2 марта на своей странице в Twitter он разместил текст поздравления канцлера.

«Я хотела бы в этот день еще раз поблагодарить вас за личную приверженность мирному преодолению холодной войны и вклад в единство Германии», — отметила Меркель.

Также канцлер отметила личную приверженность Горбачева дружественным отношениям между Россией и Германией.

Меркель пожелала бывшему советскому лидеру здоровья и благополучия.

Осенью 2020 года в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт открыли памятник Горбачеву. Церемонию приурочили к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поздравил Горбачева с 90-летием. В декабре прошлого года руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко сообщил, что отмечать юбилей планируется в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Михаил Горбачев является первым и единственным президентом СССР — этот пост он занимал с 1990 по 1991 год. Также он занимал пост генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. С 1988-го по 1989-й был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989-го по 1990-й — первым председателем Верховного Совета СССР.