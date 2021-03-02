Арт-критик оценила художественную ценность картины Черчилля

Арт-критик и художник, куратор выставок современного искусства Елизавета Плавинская в беседе с «Известиями» высоко оценила картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия».

Актриса Анджелина Джоли продала картину «Минарет мечети Аль-Кутубия» за рекордные для работ Черчилля $11,5 млн (£8,28 млн), сообщается 1 марта на сайте аукционного дома Christie's. Изначально стоимость полотна оценивалась в $2–3,4 млн (£1,5–2,5 млн).

«Развитие искусства за XX век пришло к тому, что личность художника является едва ли не главной составляющей цены произведения. И для этой личности важно быть популярной. Черчилль популярнее Энди Уорхола и Леонардо, так что для него эта продажа не предел», — сказала арт-критик.



При этом популярность Черчилля не отменяет того факта, что произведение хорошо с художественной точки зрения само по себе.

«Обратите внимание, оно написано во время войны, то есть оно хорошо по определению. Эта картина — след работы души самого Черчилля. Более того, можно с уверенностью утверждать, что эта картина гораздо больше понятна зрителям, чем подавляющее большинство супердорогих произведений современного и модернистского искусства», — отметила Елизавета Плавинская.

По ее словам, цена на произведения искусства в современную эпоху после всемирного экономического кризиса достигла размеров серьезных государственных инвестиций и действительно является реальным экономическим инструментом.

Черчилль написал это полотно в январе 1943 года, оно стало единственным написанным политиком в период Второй мировой войны, сообщил Christie's в Twitter. Черчилль написал картину после встречи с президентом США Франклином Рузвельтом в Касабланке, где прошли переговоры руководителей стран антигитлеровской коалиции.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что картину французского художника Винсента Ван Гога, которая до этого нигде не выставлялась, продадут на торгах Sotheby's в Париже. До аукциона ее покажут широкой публике в столице Франции, а также в Амстердаме и Гонконге.