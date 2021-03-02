Эксперты назвали автомобили-лидеры по числу ДТП на юге России

Эксперты «АльфаСтрахования» провели исследование и выяснили, какие автомобили чаще всего попадали в аварии на юге России в 2020 году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 2 марта.

Отмечается, что чаще всего участниками ДТП в южных регионах России в 2020 году становились автомобили «ВАЗ».

Так, в Ставрополье почти половина страховых случаев в результате ДТП (47%) приходилось на автомобили «ВАЗ», в республиках Северного Кавказа — 26%, в Волгоградской области — 21%.

Второе место по аварийности в большинстве южных регионов занимает Hyundai: в Ростовской области на эти авто приходится 12% всех случаев ДТП, в Астраханской — 10%, в Краснодарском крае — 9%. Также в лидерах по участию в ДТП Kia, Toyota и Volkswagen.

2 февраля сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали размеры средних убытков по ОСАГО, выплаченных страховой компанией владельцам премиальных автомобилей после наступления страхового случая в 2020 году.

Самой дорогой иномаркой, водители которой становятся виновниками самых больших повреждений, стала Aston Martin: нанесенный ущерб после каждой аварии в среднем превышает 130,9 тыс. рублей.