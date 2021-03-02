Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Правительство РФ упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами
Культура
Исполнителя и песню от РФ на «Евровидении-2021» выберут зрители
Общество
Экс-чиновник Минобороны осужден на 6,5 лет за махинации на 650 млн рублей
Общество
Путин поздравил Горбачева с 90-летием
Общество
Экс-тренер ФК «Спартак» Романцев попал в реанимацию
Мир
США проведут на МКС эксперимент по противоракетной обороне
Общество
Бесплатные автобусы перед Пасхой запустят на 16 кладбищах Москвы
Авто
Volvo перейдет на выпуск электромобилей
Мир
Во Вьетнаме курьер поймал выпавшую с 12-го этажа девочку

Последний стеклянный павильон снесли в Волгограде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последний стеклянный торговый павильон демонтировали в Волгограде, на пересечении проспекта имени Ленина и аллеи Героев. Там осталось лишь убрать ограждение и навести порядок на территории.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», между городскими властями и владельцем объекта было заключено соглашение о том, что к марту территорию в этом районе освободят от нестандартных объектов и вернут ей первоначальный облик, который был предусмотрен архитекторами.

Агентство утверждает, что павильон принадлежал компании ООО «Дигест», которой частично владеет супруга спикера городской думы Ольга Колесникова.

Стеклянный павильон, который снесли 1 марта, имел признаки капитального строения. «Дигест» купил нестандартные объекты на аллее Героев еще в 2012 году. Позже администрация города добилась отмены права собственности на павильоны и договорилась с владельцем об их сносе в добровольном порядке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021