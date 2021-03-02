Последний стеклянный павильон снесли в Волгограде

Последний стеклянный торговый павильон демонтировали в Волгограде, на пересечении проспекта имени Ленина и аллеи Героев. Там осталось лишь убрать ограждение и навести порядок на территории.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», между городскими властями и владельцем объекта было заключено соглашение о том, что к марту территорию в этом районе освободят от нестандартных объектов и вернут ей первоначальный облик, который был предусмотрен архитекторами.

Агентство утверждает, что павильон принадлежал компании ООО «Дигест», которой частично владеет супруга спикера городской думы Ольга Колесникова.

Стеклянный павильон, который снесли 1 марта, имел признаки капитального строения. «Дигест» купил нестандартные объекты на аллее Героев еще в 2012 году. Позже администрация города добилась отмены права собственности на павильоны и договорилась с владельцем об их сносе в добровольном порядке.