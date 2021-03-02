Голикова рассказала о мерах по увеличению доходов населения России

Правительство России предпринимает определенные меры, касающиеся повышения реальных доходов граждан. Об этом во вторник, 2 марта, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова в интервью ТАСС.

«Если говорить о бедности, это многокомпонентная задача, она зависит не только от того объема вложений, который мы осуществляем через поддержку семей из бюджетов всех уровней, но и от темпов роста экономики в первую очередь. Если отставить в сторону экономику и говорить о компетенции социальной сферы, то мы предпринимаем ряд усилий, которые направлены на увеличение реальных доходов населения», ― сказала она агентству.

Голикова отметила, что это касается, в частности, повышения оплаты труда, ежегодной индексации страховых пенсий, поддержки занятости путем соцвыплат безработным, увеличение денежного довольствия военнослужащих, содействие в поиске подходящей работы, повышение пенсий тех, кто был уволен с военной службы, и тд.

Также вице-премьер России напомнила, что в стране с этого года изменилась методология расчета прожиточного минимума и МРОТ (минимального размера оплаты труда), указав, что последний должен превышать прожиточный минимум. Помимо этого, в прошлом году в 21 субъекте РФ был запущен проект, направленный на повышение доходов россиян, а я 2021 году его расширили на всю страну.

Кроме того, Голикова добавила, что всеми российскими регионами были приняты программы, касающиеся снижения напряженности на рынке труда, а также достижение показателей безработицы до пандемии коронавируса.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, в Минтруде ждут дальнейшего снижения уровня безработицы. Подчеркивалось, что значительную роль в этом процессе сыграли принятые меры поддержки как в экономической части, так и в части занятости.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных. Среди поручений указывалось и субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Поручение необходимо исполнить до 1 марта.

12 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация со снижением доходов россиян требует дальнейшей скоординированной работы, которая уже ведется.

На саммите G20, прошедшем также осенью прошлого года, Путин сообщил, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен. Он отмечал, что массовая безработица и рост бедности — главные риски для мира на текущий момент.