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Минцифры поручили решить проблемы с мобильной связью в селах

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Председатель правительства Михаил Мишустин по итогам поездки в Псковскую области дал поручение Минцифры обеспечить мобильной связью малонаселенные деревни, где проживают от 20 до 100 человек. Об этом говорится 2 марта в сообщении на сайте российского кабмина.

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«Эти поручения появились после разговора главы правительства с председателем Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым», — уточнили в правительстве. Он пожаловался премьеру на отсутствие связи или ее плохое качество.

Срок исполнения поручения — к 1 апреля.

Также Минцифры в рамках оказания универсальных услуг связи в текущем году должно обеспечить установку базовых станций в 10 населенных пунктах Псковской области: Маево, Линово, Жадрицы, Макушино, Стехново, Руново, Шилово, Плёссы, Гаврово и Дуброво.

В середине февраля Россвязи передало государственные функции и полномочия Минцифры России. В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить процесс ликвидации Россвязи и Роспечати до 30 июня 2021 года.

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