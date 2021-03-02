Дональд и Мелания Трамп заявили, что они вакцинировались от COVID-19

По данным издания Axios, супруги Трамп якобы сделали прививки от COVID-19 в январе. Какой из двух препаратов, которые на тот момент были одобрены в США, предпочли политик и его супруга, неизвестно. Экс-президент заразился коронавирусом в октябре 2020-го, передает телеканал «Известия». Трамп отмечал, что отныне имеет иммунитет к инфекции.

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