Четыре дома признали подлежащими сносу в Сыктывкаре

В Сыктывкаре (Республика Коми) аварийными признали сразу несколько домов. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Согласно документам, непригодными для жилья признаны дома № 39 по улице 28-й Невельской дивизии, № 21 по улице Ручейной и № 41 по улице Маркова, а также дом в поселке городского типа Краснозатонский на улице Флотской, 15. Все они подлежат сносу, уточняет ИА «Комиинформ».

Расселить граждан планируется до 2028 года.

Ранее сообщалось, что региональных властей обяжут информировать россиян об аварийности многоквартирных домов. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 февраля поддержит комиссия правительства по законопроектной деятельности.

23 декабря президент России Владимир Путин призвал решить окончательно вопрос расселения людей из аварийного жилья. Глава государства подчеркнул, что эту позорную страницу надо закрывать, а людей вытаскивать из трущоб.