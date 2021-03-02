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Хабиб Нурмагомедов назвал своего потенциального «преемника»

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Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что на смену ему в этом дивизионе придет боец ММА Ислам Махачев.

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Нурмагомедов отметил, что на данный момент все говорят об американцах Дастине Порье и Майкле Чендлере, а также об ирландце Коноре Макгрегоре и других бойцах. Однако, по его мнению, к концу года все изменится. Так, вряд ли кто-то может победить Махачева уже сейчас.

«Не думаю, что кто-то может победить Махачева прямо сейчас. Он будет править. Я действительно верю, что впереди его эра», — приводит слова чемпиона ESPN 1 марта.

В этот же день Нурмагомедов опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фотографию, на которой он запечатлен в компании с бойцами ММА Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым, рассказав о совместной вечерней пробежке.

29-летний Ислам Махачев провел 19 поединков в ММА, он одержал 18 побед и получил одно поражение, пишет «Спорт-Экспресс».

Сейчас Махачев готовится к бою в легком весе с американцем Дрю Добером. Поединок состоится на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире утром 7 марта.

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