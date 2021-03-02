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В Подмосковье задержали двух человек за поставки в детдом буйволятины вместо говядины

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В Московской области полицейские задержали двух человек, подозреваемых в поставках дешевой мясной продукции в детский дом вместо говядины. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 2 марта, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

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Правоохранители установили, что в период с января 2020 года одна из столичных фирм в рамках заключенного контракта на систематической основе поставляла мясо говядины в детский дом-интернат для умственно отсталых детей в Орехово-Зуево. В ходе проверки и последующей экспертизы было установлено, что в мясе якобы говядины содержится ДНК буйвола.

Общий материальный ущерб, нанесенный приюту для детей, составил более 500 тыс. рублей, пишет РИАМО.

Полицейские выяснили, что к противоправным деяниям причастны директор фирмы-поставщика мясной продукции и сотрудник ветеринарной станции, внесший заведомо ложные сведения в ветеринарную справку. Фигуранты по уголовному делу о мошенничестве находятся под подпиской о невыезде.

25 февраля сообщалось, что в Иркутске проводят проверку по факту некачественного питания в иркутской школе. Причиной послужило обращение родителей учеников учреждения № 66. В частности, 20 февраля многие дети отказались от обеда. Как объяснили в МУП «Комбинат питания», была нарушена технология приготовления блюда.

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