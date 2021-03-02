Мужчина погиб при пожаре в частном деревянном доме в Калязине

В Калязине (Тверская область) при пожаре в частном деревянном доме погиб человек. Следственный комитет проводит проверку, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Пожар возник вечером в понедельник, 1 марта, в доме на улице Лермонтова. В ходе тушения было найдено тело мужчины 1951 года рождения, пишут «Тверские ведомости».

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Назначен ряд экспертиз для выяснения обстоятельств случившегося.

Кашинский межрайонный следственный отдел проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот же день сообщалось о пожаре в в психоневрологическом интернате, расположенном под Тверью. Один человек погиб, еще трое пострадали.