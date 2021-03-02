В Сенате поддержали кандидатуру Гарленда на пост генпрокурора США

Комитет сената США по судебным вопросам поддержал кандидатуру Меррика Гарленда. 68-летний судья может занять пост генпрокурора. Кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты конгресса, передает телеканал «Известия». Гарленда на пост главы минюста предложил Джо Байден. Отмечается, что судья пользуется поддержкой ряда ключевых сенаторов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.