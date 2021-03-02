Дворник обнаружил тело младенца на чердаке в Санкт-Петербурге

В пакете, который был обнаружен дворником на чердаке жилого дома, находилось тело умершего младенца. Об инциденте 2 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что случай произошел 1 марта в Колпино. Дворник, нашедший пакет, решил вынести его к мусорным бакам, где и заметил внутри него тело ребенка, который был завернут в одеяло.

На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 24 февраля, в Кировской области прохожие обнаружили младенца, лежащего в снегу. Рядом с ребенком в сугробе находилась его мать.

Сейчас младенец с женщиной находятся в больнице, угрозы их жизнью и здоровью благодаря оперативной реакции прохожих нет. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин уточнил, что о лишении матери родительских прав речи не идет.