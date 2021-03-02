Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Правительство РФ упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами
Культура
Исполнителя и песню от РФ на «Евровидении-2021» выберут зрители
Общество
Экс-чиновник Минобороны осужден на 6,5 лет за махинации на 650 млн рублей
Общество
Путин поздравил Горбачева с 90-летием
Общество
Экс-тренер ФК «Спартак» Романцев попал в реанимацию
Мир
США проведут на МКС эксперимент по противоракетной обороне
Общество
Бесплатные автобусы перед Пасхой запустят на 16 кладбищах Москвы
Авто
Volvo перейдет на выпуск электромобилей
Мир
Во Вьетнаме курьер поймал выпавшую с 12-го этажа девочку

Дворник обнаружил тело младенца на чердаке в Санкт-Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пакете, который был обнаружен дворником на чердаке жилого дома, находилось тело умершего младенца. Об инциденте 2 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

Силовая опека: в Перми активисты воюют с «ювенальным террором»
Почему в историях об изъятии детей остается много темных пятен

Уточняется, что случай произошел 1 марта в Колпино. Дворник, нашедший пакет, решил вынести его к мусорным бакам, где и заметил внутри него тело ребенка, который был завернут в одеяло.

На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 24 февраля, в Кировской области прохожие обнаружили младенца, лежащего в снегу. Рядом с ребенком в сугробе находилась его мать.

Сейчас младенец с женщиной находятся в больнице, угрозы их жизнью и здоровью благодаря оперативной реакции прохожих нет. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин уточнил, что о лишении матери родительских прав речи не идет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021