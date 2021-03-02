Правительство РФ упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами

Правительство России упростило порядок оформления ежемесячных компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и престарелыми людьми, которым исполнилось 80 лет или которым требуется постоянная помощь. Соответствующий документ опубликован во вторник, 2 марта, на сайте кабмина.

Отмечается, что для россиян, осуществляющих уход за данной категорией граждан РФ, станет удобнее оформлять заявления на выдачу средств.

«Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придётся подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию», — говорится в сообщении.

Кроме того, при помощи федеральных информационных систем сведения о смене места жительства инвалида или пенсионера территориальные органы Пенсионного фонда будут получать напрямую.

Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. При этом отмечается, что период данного ухода учитывается в страховом стаже, он также влияет на размер страховой пенсии.

26 февраля сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин расширил перечень государственных услуг, которые можно получить независимо от места жительства.

К их числу относятся обращение в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подача заявления на парковку в местах, предназначенных для водителей-инвалидов. Кроме того, граждане, независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).