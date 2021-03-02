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Правительство РФ упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами

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Правительство России упростило порядок оформления ежемесячных компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и престарелыми людьми, которым исполнилось 80 лет или которым требуется постоянная помощь. Соответствующий документ опубликован во вторник, 2 марта, на сайте кабмина.

Отмечается, что для россиян, осуществляющих уход за данной категорией граждан РФ, станет удобнее оформлять заявления на выдачу средств.

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«Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придётся подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию», — говорится в сообщении.

Кроме того, при помощи федеральных информационных систем сведения о смене места жительства инвалида или пенсионера территориальные органы Пенсионного фонда будут получать напрямую.

Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. При этом отмечается, что период данного ухода учитывается в страховом стаже, он также влияет на размер страховой пенсии.

26 февраля сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин расширил перечень государственных услуг, которые можно получить независимо от места жительства.

К их числу относятся обращение в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подача заявления на парковку в местах, предназначенных для водителей-инвалидов. Кроме того, граждане, независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

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