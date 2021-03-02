В ГИБДД называли наиболее аварийно опасные часы и день недели в Москве

Наиболее аварийно опасным временем суток на дорогах Москвы оказался промежуток между 17:00 и 20:00. К такому выводу пришли в столичной ГИБДД после анализа статистики аварийности в городе, результаты которого обнародовала пресс-служба Госавтоинспекции во вторник, 2 марта.

«Также относительно аварийно безопасной является первая половина суток. После 12:00 дорожно-транспортные происшествия происходят значительно чаще, а пик аварийности приходится на период с 17:00 до 20:00», — заявили в ГИБДД.

При этом рост показателей аварийности в Москве максимально ускоряется по пятницам. В целом в другие дни недели аварийность в городе распределяется равномерно.

В ГИБДД допустили, что факторами увеличения числа ДТП в Москве по пятницам и в вечернее время является нарастание усталости, рассеянность внимания водителей и повышенный трафик к концу рабочего дня.

Накануне в пресс-службе департамента транспорта столицы сообщили, что в 2020 году количество людей, погибших в московских дворах после наезда автомобиля, увеличилось на 36%. За прошлый год погибли 19 человек. По словам директора Проектного бюро «УРБАН Стрит 14» Артема Герасименко, за период с 2015 по 2020 год во дворах произошло около тысячи подобных происшествий с десятками жертв. Основными причинами происшествий становились или высокая скорость автомобилей, или плохая видимость.