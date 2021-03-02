Названы способы снизить риск инсульта

Для снижения риска инсульта необходимо соблюдать пять правил, касающихся питания и вредных привычек. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.

Эксперты рекомендуют снизить употребление соли и исключить из рациона колбасы, мясные и рыбные копчености, чипсы. Также стоит отказаться от полуфабрикатов с большим содержание соли.

Также врачи советуют регулярно делать физические упражнения — это поможет снизить риск ожирения, которое влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Эксперты отмечают, что достаточно заниматься спортом в течение 30 минут пять дней в неделю.

Третье правило гласит, что в рацион питания следуют включить продукты, содержащие омега-3 и омега-6. К ним, например, относятся миндаль, жирная рыба, растительные масла, авокадо.

В-четвертых, врачи советуют увеличить количество употребляемых овощей и фруктов. Ежедневно нужно съедать объем овощей и фруктов, равный четырем кружкам.

Медики также напоминают, что важно избавиться от курения, так как пагубная привычка повышает артериальное давление, увеличивает риск инсульта и наносит вред всему организму.

28 февраля кардиолог и хирург Владимир Хорошев рассказал об опасности перепадов давления и температуры воздуха. Он отметил, что плохо себя чувствовать могут люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, связанных с работой сердца. По словам врача, если не следить за давлением во время скачков температуры, это может привести к инсульту.

Директор Уральского института кардиологии Ян Габинский в тот же день отметил, что людям с нарушением артериального давления в период частых изменений погоды рекомендуется вовремя принимать препараты от гипертонии, а сердечникам лучше не выходить резко из дома на улицу — несколько минут можно постоять в подъезде для адаптации организма.