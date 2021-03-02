Представитель Горбачева раскрыл причины его съемки в рекламе Pizza Hut

Экс-президент СССР Михаил Горбачев согласился сняться в рекламных роликах, так как были нужны средства для финансирования его проектов и общественных организаций, в том числе и Международного Зеленого креста. Об этом 2 марта рассказал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял, — Горбачев-фонда и Международного Зеленого креста», — цитирует его «РИА Новости». Речь шла об участии политика в ролике Pizza Hut в 1997 году и в съемке для Louis Vuitton в 2007 году.

По словам Палажченко, он не принимал тогда участия в обсуждении вопросов, связанных с этими рекламными кампаниями. Как он добавил, участие в рекламе — это один из способов сбора денег на разного рода проекты, которых у Горбачева и его жены было много.

«Раиса Максимовна очень близко к сердцу приняла страдания детей, больных лейкемией, и начатые при ее и Михаила Сергеевича активном участии программы и сегодня дают свои плоды», — напомнил он.

Во вторник, 2 марта, бывшему советскому лидеру исполнилось 90 лет. Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует поздравить Горбачева с днем рождения. Ранее, в декабре 2020 года, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко сообщил, что отмечать юбилей планируется в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.