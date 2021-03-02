Матвиенко назвала условие возвращения России в ДОН

Россия готова вернуться к Договору по открытому небу (ДОН), но США с ним еще не определились. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Россия заявила, что, если Соединенные Штаты вернутся в этот договор, мы тоже вернемся. США пока находятся на стадии рассмотрения данного решения», — сообщила она в интервью «РИА Новости».

Ранее, 22 февраля, глава делегации РФ на переговорах в Вене Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) Константин Гаврилов заявил, что Россия не будет до бесконечности ждать, когда в Вашингтоне определятся с готовностью вернуться в ДОН. Он отметил, что выдвинутые российской стороной минимальные требования для сохранения функциональности договора остались без ответов оставшихся стран-участниц.

17 февраля экс-дипломат США Говард Стоффер высказал мнение, согласно которому Соединенным Штатам стоит вернуться в Договор по открытому небу. Он рекомендовал президенту США Джо Байдену рассматривать выход из Договора по открытому небу недействительным и незаконным.

15 января 2021 года Россия объявила о начале внутригосударственных процедур по выходу страны из Договора об открытом небе.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США. Тогда же официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в договор.

Осенью 2020 года Вашингтон подтвердил, что больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга