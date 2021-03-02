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Глава «Нафтогаза» заявил о готовности Украины к строительству «Северного потока-2»

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Украина готова к запуску трубопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — цитирует Коболева «Украинская неделя» 1 марта.

Глава правления «Нафтогаза» отметила, что запуск «Северного потока – 2» грозит Украине потерей дохода от транзита газа и потерей «компонента безопасности». При этом Коболев выразил уверенность, что дефицита газа в стране не будет.

Коболев отметил, что Украина зависит также и от поставок из Белоруссии.

«Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», — уточнил глава правления «Нафтогаза».

Ранее, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток – 2».

Отмечается, что Дуда согласился с Зеленским, что в том, что «нужно приложить все усилия, чтобы не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток – 2».

Немецкий политолог Александр Рар, комментируя действия Владимира Зеленского, 26 февраля заявил, что Украина совершает ошибку, пытаясь различными способами повлиять на строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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