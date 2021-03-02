Матвиенко оценила возможность отказа России от доллара

Доллар США останется в обращении в Российской Федерации, об этом 2 марта в интервью «РИА Новости» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, доллар «никуда не исчезнет». Однако надо снижать зависимость российской экономики от «какой-то одной валюты» надо, подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Как добавила Матвиенко, это уже делается, отмечает «Газета.ру», однако конкретных мер в пример политик не привела.

24 февраля замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США.

«Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал он, напомнив, что меры в данной области принимают специалисты в области экономики.