Белый медвежонок впервые показался посетителям ростовского зоопарка

Посетителям зоопарка в Ростове-на-Дону впервые показался медвежонок, родившийся у белой медведицы Кометы. Об этом сообщается в официальной группе зверинца в одной из соцсетей.

По словам представителей зоопарка, Комета сама определяет время «выхода на экспозицию». Она гуляет со своим детенышем несколько раз в день. Они содержатся в уличном вольере с бассейном, поэтому увидеть их могут все посетители зоопарка.

Как напоминает RostovGazeta, детеныш у белых медведей в зоопарке Ростова-на-Дону появился впервые за 32 года. Он родился в конце декабря. Причем Комета сама выкармливает малыша, что также происходит впервые за всю историю этого зоопарка.

Медведица Комета появилась на свет в 2012 году в зоопарке чешского города Брно в 2012 году. В 2014 году ее привезли в Ростов-на-Дону. Медведь Айон приехал из ижевского зоопарка в начале 2019 года.