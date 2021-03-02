Постпред США в ООН выступила за сотрудничество с РФ в условиях разногласий

Россия и США могут и должны работать друг с другом, несмотря на непростые отношения. Такое мнение 2 марта выразила новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Глифленд отметила, что иногда приходится работать с людьми, которые не нравятся, однако без сотрудничества не получится сдвинуться с точки. Также она сказала, что преодолеть разногласия США и России бывает сложно, однако искать дипломатический подход приходится, даже если стороны в чем-то не согласны.

«У нас есть разногласия, но у нас также есть области, в которых мы надеемся сотрудничать с русскими, особенно когда мы вместе работаем в Совете Безопасности, чтобы принести мир, процветание и безопасность во всем мире. Мы должны найти способы найти точки соприкосновения», — цитирует слова представителя США при ООН Associated Press News.

Кроме того, Томас-Глифленд выразила мнение, что РФ и Соединенные Штаты могут сотрудничать по вопросам изменения климата и ситуации в Сирии.

Днем ранее новый постпред США при ООН заявила, что с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей.

Ранее, 27 января, Томас-Гринфилд заявляла, что Штаты должны агрессивно отвечать на действия России, но работать вместе по вопросам с общими интересами. В пример она привела иранскую ядерную программу, где, по ее словам, можно сотрудничать и с Китаем.