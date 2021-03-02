Студентка техникума в Приамурье стреляла по ученикам из пневматики
Студентка техникума города Райчихинска в Приамурье открыла стрельбу по учащимся из пневматического пистолета, об этом 2 марта на своем сайте сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент прошел на улице, начата проверка, отметил надзорный орган. «Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся», — рассказали в прокуратуре. Причиной назван конфликт между девушкой и одногруппниками.
«По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.
В феврале житель Челябинска открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья. В результате инцидента никто не пострадал.