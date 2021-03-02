Движение фур по региональным дорогам ограничат в Татарстане

В апреле 2021 года в Татарстане ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Как объяснили в республиканском Миндортрансе, это необходимо для того, чтобы предупредить разрушение дорог и обеспечить их сохранность.

При этом в ведомстве отмечают, что движение по трассам не запрещается, а лишь ограничиваются предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств, которые грузы перевозят, пишет ИА «Татар-информ».

Ограничения не распространяются на автобусные перевозки пассажиров, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, семян и удобрений.

Они не касаются транспортных средств, грузоподъемность которых – до 16 т, перевозящих грузы, необходимые для ликвидации последствий ЧС.

Также это не относится к мусоровозам и транспортным средствам федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа на всех региональных дорогах при дневной температуре воздуха выше +32 градуса для фур введут ограничение движения с 10:00 до 22:00.

1 марта сообщалось о том, что московские власти решили сделать постоянным ограничение на транзит по МКАД грузовиков с грузоподъемностью более 12 т.