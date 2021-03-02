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В Вольске задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика

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В Саратовской области следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика, который был найден на улице мертвым в нижнем белье. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

В убийстве мальчика заподозрили 38-летнего сожителя матери ребенка. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления по статье об убийстве малолетнего, с ним проводят следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, пишет сайт kp.ru. Фигуранту дела грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Тело мальчика без верхней одежды обнаружили 1 марта возле магазина в городе Вольске. При внешнем осмотре специалисты не выявили признаков насильственной смерти. По предварительным данным, у мальчика были проблемы с психикой, он проживал неподалеку, пишет телеканал «360». Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Проверку по факту происшествия начали СК и прокуратура. Как пишет RT, семья мальчика не состояла на учете. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Загородней, погибший ребенок жил с матерью-одиночкой и младшим братом.

Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, пишет «Москва 24». Источник в экстренных службах уточнял «РИА Новости», что, по предварительной версии, мальчик замерз. Сообщалось также, что СК даст оценку действиям родителей и служб профилактики.

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