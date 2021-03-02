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Более 10,5 тыс. новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

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За минувшие 24 часа в России зафиксировали 10 565 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 2 марта сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением заболевания. Данный показатель является минимальным с 4 октября прошлого года.

Скончался за сутки от коронавируса 441 человек, выписаны из больниц 14 966 пациентов.

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Кроме того, отечественные ученные работают над вакциной для долгосрочного иммунитета

Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлено в Москве (1277), на втором месте — Санкт-Петербург (937) и Подмосковье (617).

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах, вылечились 3 838 040 пациента, скончались 86 896 человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире. В тот же день вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что о завершении пандемии коронавирусной инфекции будут говорить в 2022 году.

Кроме того, 2 марта вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавируса, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться у 60% населения страны к августу. По ее словам, все будет зависеть от темпов вакцинации.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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