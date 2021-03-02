Средства на новые инструменты выделят колледжу искусств Нижнего Тагила

Нижнетагильский колледж искусств в 2021 году может приобрести новые музыкальные инструменты. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Культура».

Также обновят музыкальное оборудование еще 27 образовательных учреждений, в том числе школы искусств, профессиональные образовательные организации, и не только в крупных городах, но и в малых поселениях. Речь идет о таких населенных пунктах, как Слободо-Туринское сельское поселение и поселки Буланаш, Мартюш и Малышева.

На эти цели в общей сложности выделено около 207 млн рублей. В этом году закупят порядка 350 музыкальных инструментов и 1 тыс. учебных пособий, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года в Нижнем Тагиле начался первый этап работ по очистке Черноисточинского пруда. Они проводятся в рамках нацпроекта «Экология».