Глава «Нафтогаза» заявил о готовности Киева к запуску «Северного потока — 2»

Украина успела подготовиться к запуску трубопровода «Северный поток — 2», заявил глава правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

В интервью изданию «Украинская неделя» он признал, что в случае начала работы газопровода Киев рискует потерять доход от транзита российского газа в Европу и «компонент безопасности». Однако, по его словам, с дефицитом газа Украина не столкнется.

«Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — подчеркнул он.

По словам Коболева, Украина «относительно защищена» на газовом рынке, а также реэкспортирует газ из подземных хранилищ. Однако на рынке электроэнергии она зависит от импорта из Белоруссии.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». Польская сторона согласилась с максимальным противостоянием проекту.

Первые санкции в отношении проекта США ввели в декабре 2019 года, компании, попавшие под рестрикции, вышли из строительства. В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций в рамках закона CAATSA: под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.