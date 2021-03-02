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В Госдуме призвали Украину прекратить шантаж Крыма водой

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Киеву стоит прекратить неуместный шантаж Крыма возобновлением подачи воды, так как жители полуострова не нуждаются в подачках Украины. Об этом 2 марта заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.

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Депутат также отметил, что Крым является процветающим регионом, что вызывает зависть у политиков в Киеве.

«Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. <…> Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно свои ресурсами и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены. Мы уже неоднократно это проходили», — цитирует слова Шеремета «РИА Новости».

Днем ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Киева.

17 февраля постоянный «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич во время встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил о намерении Киева построить дамбу, чтобы максимально перекрыть подачу воды на полуостров.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя эти слова, заявил, что дамба, перекрывающая водоснабжение Крыма с территории Украины, не повлияет на жизнь крымчан.

В начале февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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