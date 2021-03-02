Пять человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель и пассажиры полицейского автомобиля пострадали в ДТП. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

ДТП произошло вечером в понедельник на Морской набережной. Находившаяся за рулем автомобиля марки KIA женщина не уступила дорогу служебному автомобилю Ford и въехала в него, пишет НСН.

В автомобиле полиции находились трое сотрудников и двое граждан, которых перевозили из одного отдела в другой. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры машины правоохранителей. Пострадавших госпитализировали с различными травмами, пишет REGNUM.

По факту аварии все еще проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства происшествия, пишет сайт kp.ru.

3 февраля сообщалось, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Крыму, в результате которого погибли три сотрудника полиции.