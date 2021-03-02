У россиян насчитали больше «свободных денег»

По данным крупнейшего в России исследовательского холдинга, индекс свободных денег в январе вырос на 82% в сравнении с декабрем 2020 года, сообщает телеканал «Известия».

Показатель демонстрирует уровень превышения доходов над расходами.

Эксперты считают, что лишние средства образовались после новогодних праздников — потребительский ажиотаж снизился.

Траты россиян уменьшились и в связи с коронавирусом: люди чаще остаются дома, отменяют походы по магазинам и путешествия.

Многие граждане пытаются сформировать денежные резервы. Соотечественники отказываются от лишних покупок и кредитов в банках.

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