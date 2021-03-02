Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии могут соединить внутри БКЛ

Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки московского метро, которые начнут строить в ближайшие годы, могут соединить внутри Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом 2 марта рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отменил, что сейчас идет обсуждение строительства линий, а до конца 2021 года планируется утвердить проектную документацию, чтобы затем начать строительство, которое будет проходить в несколько этапов.

«В настоящее время прорабатываются варианты трассировки соединения двух линий внутри БКЛ», — цитирует Загрутдинова «РИА Новости».

Затрудинов рассказал, что соединение указанных линий является логичным решением, однако пока точно говорить о локациях станций и других подробностях рано.

Бюрилевскую линию метро планируют построить от станции «ЗИЛ» до района Западное Бирюлево. О месте расположения станций Рублево-Архангельской линии станет известно до конца 2022 года.

20 февраля на Сокольнической линии Московского метрополитена началось строительство станции «Новомосковская». Она станет первой отапливаемой наземной станцией. Отмечается, что станцию будут строить по принципиально новой технологии, разработанной инженерами. Так, на «Новомосковской» будет установлено больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличится подача теплого воздуха.

Строительство станции планируют завершить к 2023 году, а уже в 2025 году рядом с «Новомосковской» появится городской район с более чем миллионом квадратных метров жилья.

В январе 2021 года сообщалось, что за ближайший год в Москве откроют еще 11 станций метро. Уточняется, что новыми станциями станут «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино» — это западный, юго-западный и южный участки кольца.