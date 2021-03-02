Человек погиб при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью

В результате пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС по региону во вторник, 2 марта.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Пожар произошел в деревне Дергино, из горящего двухэтажного здания были эвакуированы 54 человека. Сообщалось о четырех пострадавших.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге в сгоревшей квартире было обнаружено тело мужчины и пенсионерка со связанными за спиной руками. 76-летняя женщина была обнаружена без сознания и скончалась позже в карете скорой помощи.