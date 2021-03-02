В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 2 марта

В Москве и Московской области во вторник, 2 марта, ожидаются облачная погода и небольшие осадки с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров в столичном регионе поднимутся до +5 градусов, а ночью в Москве похолодает до -2, а в Подмосковье — до -5.

Ветер ожидается западный и северо-западный со скоростью до 15 м/с днем и до 17 м/с ночью. Атмосферное давление в регионе составит 743 мм рт. ст.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о мощном арктическом вторжении, которое ожидается в России с 5 по 10 марта.

По словам синоптика, метеорологическая весна в стране может настать в конце месяца. Она начнется с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.