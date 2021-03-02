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Власти Москвы рассказали о перспективах продления метро за МКАД

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Руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что действующие линии столичного метро могут быть продлены за МКАД в долгосрочной перспективе.

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Загрутдинов отметил, что все мировые столицы неизбежно растут, вместе с этим потребность перемещения людей с окраин города увеличивается. На данный момент есть четкие планы выхода за пределы МКАД Троицкой (Коммунарской) линии метро, которая дойдет до Коммунарки в 2024 году, а после 2025-го может достичь Троицка.

«После того, как мы запустим БКЛ (Большую кольцевую линию. — Ред.) и разгрузим старую Кольцевую линию метро, можно будет уже думать, как забирать пассажиров за МКАД», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 2 марта.

Станция «Физтех» окажется за МКАД у Люблинско-Дмитровской линии, станция «Новомосковская» появится у Сокольнической линии, а у Калининско-Солнцевской — станции «Пыхтино» и «Внуково».

В то же время Загрутдинов отметил, что о планах по строительству новых линий метро говорить пока рано, так как они должны быть четко увязаны с развитием Московских центральных диаметров и другого общественного транспорта.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что на Сокольнической линии Московского метрополитена началось строительство станции «Новомосковская». Она станет первой отапливаемой наземной станцией.

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