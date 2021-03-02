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Задержанный экс-президент «Барселоны» Бартомеу проводит ночь в полиции

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Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Жозеп Мария Бартомеу проводит ночь в полицейском участке, сообщает 1 марта портал Sport.es.

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Ранее в понедельник он был задержан по подозрению в коррупции.

Вместе с Бартомеу в полиции ночует и его ближайший советник Жауме Масферрер, пишет портал. Кроме них по делу задержаны экс-гендиректор «Барселоны» Оскар Грау и юрист клуба Роман Гомес Понти.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», следователи подозревают Бартомеу в том, что он заключал сделки от имени команды, чтобы получать прибыль. В частности, в 2020 году он нанял экспертов для оценки репутации руководства клуба и публикации в соцсетях порочащих сведений о футболистах Лионеле Месси и Жераре Пике, которые выражали несогласие с начальством.

27 октября 2020 года 58-летний Жозеп Мария Бартомеу ушел с должности президента ФК «Барселона» вместе со всем советом директоров. Функционеру был вынесен вотум недоверия членами команды. Нового президента клуба выберут 7 марта.

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