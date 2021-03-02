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Стоматолог назвал подходящий гипертоникам способ обезболивания

Стоматолог назвал подходящий гипертоникам способ обезболивания

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Пациентам с повышенным артериальным давлением при посещении стоматолога рекомендуется использовать обезболивание с помощью седативных препаратов. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный научный сотрудник лаборатории клеточных технологий Института общей патологии и патофизиологии ФАНО (РАН), стоматолог и челюстно-лицевой хирург Андрей Орлов.

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«Если приходит пациент, и мы заведомо знаем, что он гипертоник, что у него есть хронические заболевания печени, почек, легких, аутоиммунные заболевания, то зачем испытывать этого пациента на прочность? Лучше провести седацию. Важно применение этой технологии у больных, которые перенесли инсульт, инфаркт, у кого был большой стресс. Стресс порождает ряд симптомокомплексов, которые потом развиваются и выливаются в дооперационном или постоперационном периоде», — цитирует медика 2 марта радио Sputnik.

Орлов объяснил, что у человека, испытывающего чувство страха на приеме у стоматолога, поднимается давление. При этом врач проводит обезболивание с использованием вазоконстриктора — вещества, сужающего кровеносные сосуды — что приводит к дополнительному повышению давления. Из-за этого обыкновенная анестезия может не наступить. В таком случае используются седативные препараты, с помощью которых анестезия наступает в течение пяти-шести минут. При этом седацию обязательно должен делать врач-анестезиолог, а не стоматолог, подчеркнул он.

14 февраля немецкий стоматолог Маркус Фелбер рассказал, какие худшие ошибки совершают люди при чистке зубов.

По словам врача, не следует чистить зубы сразу после еды, поскольку для образования защитной оболочки эмали требуется время. Без этой оболочки можно повредить зубы. Кроме этого, специалист призвал отказаться от метода чистки зубов от десен к зубам, поскольку щетка может повредить слизистую.

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