Оплата картой «Тройка» появилась еще в 400 автобусах Подмосковья

В Московской области с 1 марта более 400 автобусов начали принимать оплату проезда транспортной картой «Тройка». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Теперь новый способ оплаты доступен на 100 пригородных маршрутах, которые выполняют перевозки пассажиров внутри 22 городских округов региона, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, в настоящее время пассажиры подмосковных городов могут оплатить проезд одной транспортной картой в 1,5 тыс. автобусах Мострансавто, отмечает RT. Кроме того, власти планируют увеличить число автобусных маршрутов в области, принимающих «Тройку», пишет НСН.

«Следующим шагом станет возможность оплаты картой «Тройка» в остальных автобусах Мострансавто, а после — на всех автобусных маршрутах областных перевозчиков», — добавил Тресков.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов высказал уверенность в том, возможность для пассажиров использовать одну карту для оплаты проезда в общественном транспорте столицы и области сделает поездки в этих двух регионах еще удобнее. В настоящее время карту «Тройка» используют тысячи пассажиров. С начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье, отмечает телеканал «360».

Городской тариф на проезд по карте «Тройка» и банковской карте в автобусах Московской области составляет 37 рублей, уточняет РИАМО. Стоимость проезда на коммерческих маршрутах устанавливается перевозчиком.

Ознакомиться со списком маршрутов, где с 1 марта запустили оплату проезда картой «Тройка», можно на сайте регионального Минтранса и на Едином транспортном портале.

1 февраля сообщалось, что транспортная карта «Тройка» заработала с 1 февраля на городских маршрутах Подмосковья с фиксированным тарифом. Тестирование карты «Тройка» по нескольким пилотным маршрутам в Подмосковье началось 15 декабря прошлого года.