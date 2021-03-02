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Шведский боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

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Шведский боец Хамзат Чимаев сообщил о завершении спортивной карьеры в смешанных единоборствах.

«Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне всё», — сообщил он в Instagram во вторник, 2 марта.

Чимаев поблагодарил свою команду, тех, кто поддерживал его на протяжении спортивной карьеры, а также Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

26-летний боец — уроженец Чеченской республики, начал заниматься смешанными единоборствами после переезда в Швецию в 2013 году. В активе спортсмена девять побед и ни одного поражения, пишет «Спорт-Экспресс».

В сентябре прошлого года Чимаев отправил в нокаут своего соперника Джеральда Миршерта за первые 17 секунд поединка, установив рекорд UFC по числу побед за 10 дней.

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