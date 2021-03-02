Глава коммунальной комиссии Техаса ушла в отставку

Председатель комиссии по коммунальному обслуживанию американского штата Техас Диэнн Уолкер подала в отставку после массовых отключений электроэнергии из-за аномальных морозов, сообщает агентство Associated Press в понедельник, 1 марта.

Заявление об отставку было направлено губернатору штата республиканцу Грегу Эбботту. По признанию Уолкер, она частично несет ответственность за массовые отключения электроэнергии.

В то же время она отметила, что другие причастные также должны «с честью и достоинством» признать, что их действия или бездействие привели к тому, что ситуация сложилась таким образом.

Ранее в понедельник стало известно, что крупнейшая энергетическая компания Техаса Brazos Electric Power Cooperative заявила о банкротстве из-за проблем, возникших после экстремальных морозов, и попросила защиты от кредиторов.

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов США, оставила без света более 4 млн человек. Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

По просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта президент США Джо Байден объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.