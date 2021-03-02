Гособвинение обжалует приговор экс-главе Хабаровского края Ишаеву

Гособвинение намерено обжаловать приговор суда бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву по делу о растрате средств госкорпорации «Роснефть». Об этом 2 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По мнению гособвинения, приговор суда предусматривает «чрезмерно мягкое наказание»

В свою очередь, представители защиты просят суд отменить Ишаеву приговор и признать его невиновным, рассказала его адвокат Лариса Мове.

«Я отправила по почте жалобу, в которой прошу оправдать Виктора Ивановича. Наша позиция не изменилась с самого начала — он не виновен», — рассказала она агентству.

17 февраля суд признал виновным Ишаева по делу о растрате принадлежащих «Роснефти» 7,5 млн рублей и приговорил к пяти годам условного срока и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

Виновным также был признан другой фигурант уголовного дела — бывший директор представительства «Роснефти» в регионе Геннадий Кондратов. Он приговорен к трем годам условно и штрафу в 400 тыс. рублей.

10 февраля гособвинитель попросил приговорить Ишаева к семи годам колонии и штрафу в 900 тыс. рублей.

Экс-чиновника задержали в Москве 28 марта 2020 года. Ишаев был доставлен на допрос в Следственный комитет России. В конце того же месяца суд отправил его под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента ПАО «НК «Роснефть» в Хабаровском крае, организовал заключение договора аренды офисного помещения с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс». Цена сделки была завышена — таким образом бывший чиновник пытался похитить имущество возглавляемой им компании, полагает следствие.

Кондратов, в свою очередь, ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы. После этого в течение пяти лет, до марта 2019 года, он перевел на счет ООО «Бейс» арендную плату, которая была завышена. Таким образом, он растратил более 7,5 млн рублей, вверенные ему «Роснефтью».