США могут 2 марта ввести санкции против России из-за Навального

Соединенные Штаты намерены 2 марта ввести санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщает во вторник Reuters со ссылкой на два источника.

По информации агентства, американские власти наложат ограничения, предусмотренные законом 2005 года для борьбы с распространением оружия массового уничтожения и законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения, а также указом, который был издан «после вторжения России в Крым в 2014 году и предоставляет широкие полномочия для преследования российских чиновников».

Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена намерена на текущей неделе ввести антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг Навального.

В этот же день представитель Госдепа США Нед Прайс в ответ на вопрос журналистов о возможных мерах администрации США по «делу Навального» заявил, что правительство страны намерено тесно координировать свои действия с Евросоюзом.

1 марта ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что послы 27 стран — членов ЕС согласовали санкции против России в связи с обвинительным приговором против Навального. По словам собеседника агентства, в ближайшее время решение будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

В ответ замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что Москва ответит на новые санкции стран Евросоюза по делу блогера Алексея Навального.

Решение о рестрикциях Евросоюз принял в связи с обвинительным приговором против Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.