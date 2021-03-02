Четверо пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области
Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС по региону во вторник, 2 марта.
Огонь вспыхнул в двухэтажном здании в деревне Дергино, из горящего помещения спасатели эвакуировали 54 человека. Площадь пожара составила 15 кв. м, в настоящее время возгорание ликвидировано, сообщили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что в городе Ангарске Иркутской области в многоквартирном жилом доме произошло возгорание. Жертвами пожара стали два человека, еще двое пострадали.