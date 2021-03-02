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Онищенко призвал молодежь соблюдать ограничения по COVID-19
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Онищенко призвал молодежь соблюдать ограничения по COVID-19

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Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые не вакцинировались, более тщательно соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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Онищенко подчеркнул, что сейчас происходит не отмена, а смена одних средств профилактики на другие. Так, возвращение к привычной жизни следует начать с вакцинации. Молодые люди, которые не сделали прививку, должны соблюдать все меры защиты, несмотря на ослабление ограничений.

«Я бы хотел обратиться к молодым людям, которые не привились и не переболели, но у которых в семьях есть старшее поколение. Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений, а наоборот, соблюдали бы меры предосторожности более тщательно. Отмена не всех касается, она касается тех, кто этого заслужил. Она касается тех, кто привился», — цитирует Геннадия Онищенко радио Sputnik во вторник, 2 марта.

Накануне в ВОЗ посоветовали гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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